«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев
Ведущий научный сотрудник научного центра «Вектор» Светлана Усова рассказала, что у добровольцев, которые прошли вакцинацию разработанным препаратом, выработались антитела. Об этом сообщает «Первый канал».
Она отметила, что антитела обнаружены у четырех человек.
Научный сотрудник подчеркнула, что у испытуемых не обнаружено осложнений со стороны центральной нервной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы и других нежелательных явлений.
Усова добавила, что процесс происходит «удачно.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».
Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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