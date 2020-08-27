«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев

Ведущий научный сотрудник научного центра «Вектор» Светлана Усова рассказала, что у добровольцев, которые прошли вакцинацию разработанным препаратом, выработались антитела. Об этом сообщает «Первый канал».

Она отметила, что антитела обнаружены у четырех человек.

Научный сотрудник подчеркнула, что у испытуемых не обнаружено осложнений со стороны центральной нервной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы и других нежелательных явлений.

Усова добавила, что процесс происходит «удачно.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».

Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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