Лесные пожары стали причиной эвакуации в Воронежской области
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В Воронежской области в Лискинском районе прошла эвакуация жителей хутора Подлесного из-за лесного пожара, площадь которого достигла 20 га. Об этом сообщает ТАСС.
Всего спасателями были эвакуированы 26 человек.
В МЧС уточнили, что угроза населенным объектам и пунктам отсутствует к данному моменту.
В ведомстве добавили, что пожар был вызван возгоранием сухой растительности.
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