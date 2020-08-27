Лесные пожары стали причиной эвакуации в Воронежской области

В Воронежской области в Лискинском районе прошла эвакуация жителей хутора Подлесного из-за лесного пожара, площадь которого достигла 20 га. Об этом сообщает ТАСС.

Всего спасателями были эвакуированы 26 человек.

В МЧС уточнили, что угроза населенным объектам и пунктам отсутствует к данному моменту.

В ведомстве добавили, что пожар был вызван возгоранием сухой растительности.

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