Ураган «Лаура» оставил без света более 190 тыс. зданий в Техасе и Луизиане
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Ураган «Лаура» оставил без света более 190 тыс. зданий в Техасе и Луизиане. Об этом сообщает портал Poweroutage.com.
Так, в Луизиане электричество отключилось в более чем 159 тыс. домов и компаний, в Техасе — в 31 791.
Ранее стало известно, что шторм «Лаура» образовался в северной части Атлантического океана.
В начале августа также выяснилось, что в результате обрушения урагана «Исаиас» на разные региона США погибли по меньшей мере шесть человек.
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