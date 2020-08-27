Ураган «Лаура» оставил без света более 190 тыс. зданий в Техасе и Луизиане. Об этом сообщает портал Poweroutage.com.

Так, в Луизиане электричество отключилось в более чем 159 тыс. домов и компаний, в Техасе — в 31 791.

Ранее стало известно, что шторм «Лаура» образовался в северной части Атлантического океана.

В начале августа также выяснилось, что в результате обрушения урагана «Исаиас» на разные региона США погибли по меньшей мере шесть человек.

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