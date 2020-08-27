ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН

Сотрудники ФСБ провели арест военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержание за госизмену произошло в Барнауле.

Фигурант будет заключен под стражу. Ему грозит срок до 20 лет по статье «Государственная измена».

Остальные детали не уточняются.

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