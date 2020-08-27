В России проведено свыше 35,4 млн тестов на COVID-19

В России проведено свыше 35,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было проведено 295 тыс. тестов на COVID-19.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 211 410 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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