Московские врачи вылечили еще 1435 пациентов от коронавируса

В Москве врачи вылечили от коронавируса еще 1435 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее число выздоровевших в городе достигло 209 628.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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