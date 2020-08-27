Названа стоимость букетов ко Дню знаний

Родители школьников чаще всего выбирают небольшие яркие букеты из необычных цветов в осенней цветовой гамме в подарок учителям на День знаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Например, берут один крупный подсолнух в обрамлении каких-то цветов. Еще сейчас очень модные маленькие белые тыквы, букеты с тыковкой внутри», — поделилась руководитель одного из цветочных салонов Москвы.

Букеты в маленьких корзиночках или коробочках также пользуются спросом.

Однако в первую очередь покупатели ориентируются на свой бюджет при выборе цветов. В среднем родители покупают букеты за полторы-две тысячи рублей.

«Есть и те, кто особо чтит этот день и отправляет ребенка с более дорогими букетами, которые стоят и 2, и 3 тысячи», — рассказали флористы.

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