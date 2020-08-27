Поколение Z реже покупает табак и алкоголь

Потребители поколения Z — родившиеся после 1996 года — заметно реже покупают табак и алкоголь, в отличие от более старшего поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платежного сервиса «Скрепка».

Выяснилось, что в чеках «зумеров» в 1,6 раза реже, чем у более старшего поколения — Y и X — встречается алкоголь и в 2,1 раза реже табачная продукция.

Также представители поколения Z на 29% чаще покупают овощи и фрукты и на 27% реже мясо и птицу.

Также выявлено, что молодые люди до 30 лет более экономны и уделяют больше внимания экологичности товаров.

Опрос проводился в июле — августе 2020 года среди клиентов российских банков и микрофинансовых организаций.

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