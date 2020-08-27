На Дальнем Востоке ожидаются подтопления мостов из-за паводков

Сильные дождевые паводки могут вызвать до конца августа подтопления мостов и других объектов инфраструктуры на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что наибольший риск подтоплений низкопойменных и приусадебных участков, низководных мостов и других объектов инфраструктуры прогнозируется на территории Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках России могут перейти на режим экономного расходования.

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