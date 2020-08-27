Россиянка в шортах два дня провела в ледяной расселине в Альпах

Швейцарские спасатели вызволили из расщелины на леднике Гренц в Альпах женщину, которая провела там два дня. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на горно-спасательную службу Air Zermatt.

По данным издания, пострадавшая является россиянкой, которая проживает в Германии. Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, она отправилась в одиночку на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения.

Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 м. Там женщина находилась двое суток.

Призывы о помощи из расщелины услышали альпинисты, оказавшиеся случайно рядом. Они вызвали спасателей.

Россиянка не получила серьезных травм, только «легкую степень переохлаждения».

Отмечается, что это первый в Air Zermatt «случай чудесного спасения за последние 20 лет».