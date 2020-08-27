Долгожители реже заражаются COVID-19

Люди с генетической предрасположенностью к долгожительству и их потомки менее подвержены заражению коронавирусом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ученых Гарвардской медицинской школы и Эдинбургского университета, биотехнологической компании «Геро» и МФТИ.

Способность дожить до 90 и более лет имеет сильную генетическую компоненту, долгожители чаще имеют родителей и прародителей-долгожителей, сообщил основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев.

Он утверждает, что долгожители и их дети позже заболевают хроническими болезнями, чем в среднем в популяции.

Вышеперечисленное позволяет думать, что те же самые генетические варианты, ответственные за предотвращение типичных возрастных болезней, могут защищать долгожителей и от опасных инфекционных заболеваний в зрелом возрасте, считает Федичев.

Чтобы всесторонне оценить генетическое влияние на риск заражения COVID-19, ученые использовали сводные статистические данные из биобанка Великобритании, рассмотрев 1 221 положительный и 458 029 отрицательных случаев инфицирования. В результатевычислений было установлено, что генетические мутации, которые приводят к долголетию, одновременно обусловливают вероятность менее тяжелого течения коронавируса, пишет издание.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире коронавирусом заразились больше 24 миллионов человек

— Чаще умирают: какие пациенты с COVID-19 наиболее уязвимы

— В Минздраве оценили вероятность хронического течения COVID-19