В мире коронавирусом заразились больше 24 миллионов человек, пишет университет Джонса Хопкинса.

Как пишет университет, всего заразились 24 000 302, скончались 821 654, выздоровели 15 629 291 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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