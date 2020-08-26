В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем раньше погибли 11 человек. Всего в столице коронавирусом заразились 259 тысяч, выздоровели 208 тысяч, погибли 4,7 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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