В Берлине запретили митинг противников коронавирусных ограничений

Власти Берлина отменили митинг противников коронавирусных ограничений, который планировался в субботу, 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова сенатора германской столицы по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

Чиновник отметил, что такое решение было принято «ради защиты от инфекционной угрозы», а не против свободы собраний.

«Сейчас все еще разгар пандемии, и статистика по зараженным растет», — сказал Гайзель.

Последняя крупная акция против мер, введенных из-за коронавируса, состоялась в Берлине 1 августа.

В настоящее время в Германии растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки выявлено 1 576 случаев. Такие темпы наблюдались в Германии в мае. Всего COVID-19 в ФРГ был подтвержден у 236 429 человек.

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