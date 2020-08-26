В США из-за урагана «Лаура» могут эвакуировать 1,5 млн человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В США из-за урагана «Лаура» власти рекомендовали эвакуироваться 1,5 млн человек, сообщает CNN.
Как отмечается на сайте, ураган относится к четвертой из пяти по степени опасности категории штормов. Скорость ветра может достигать 251 км/ч, а напор настолько силен, что срывает крыши.
Шторм «Лаура» образовался в северной части Атлантического океана и теперь движется на запад в сторону Кубы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шторм оставил без света больше миллиона доминиканцев
— Тропический шторм обрушился на Гаити