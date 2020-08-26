В Минске началась новая акция сторонников оппозиции

Вечером в Минске стартовала новая несанкционированная акция сторонников белорусской оппозиции, передает корреспондент РИА «Новости».

Люди вышли на площадь Независимости после 18.00 (совпадает с мск). Как отмечает агентство, в среду, 26 августа, к акции присоединилось не очень много активистов. На одном из зданий напротив площади через громкоговорители собравшихся предупреждают, что они нарушают закон и могут понести ответственность.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По подсчетам ЦИК, победил действий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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