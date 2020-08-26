В Нигерии освободили семь похищенных российских моряков

Семерых российских моряков, которые ранее были захвачены в Гвинейском заливе, отпустили на свободу. Об этом сообщает сайт МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что россиян освободили 24 августа.

Как сообщалось ранее, они были похищены с судна Curacao Trader еще 17 июля. В тот день на этот корабль напали пираты.

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