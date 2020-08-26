В Нигерии освободили семь похищенных российских моряков
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Семерых российских моряков, которые ранее были захвачены в Гвинейском заливе, отпустили на свободу. Об этом сообщает сайт МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что россиян освободили 24 августа.
Как сообщалось ранее, они были похищены с судна Curacao Trader еще 17 июля. В тот день на этот корабль напали пираты.
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