На Москву за несколько часов обрушилась четверть месячной нормы осадков

За прошедшие несколько часов во вторник, 26 августа, в Москве выпало 19 мм осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

По информации синоптиков, во второй половине дня на Москву обрушилась около четверти месячной нормы осадков. В августе норма осадков в городе насчитывает 77 мм, указали метеорологи.

Как рассказали в метеобюро, такие данные получены с базовой городской метеостанции на ВДНХ.

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