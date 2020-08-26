В Керчи в жилом доме, где прогремел взрыв, произошло обрушение
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В Керчи в жилом доме, где произошли взрыв и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
«Произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с 10 на 9 этаж», — сказали в МЧС.
Отмечается, что площадь обрушения составила 12 квадратных метров.
Ранее стало известно, что в десятиэтажном жилом доме в Керчи взорвался газ, в результате взрыва пострадал один человек.
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