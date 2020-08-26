РФ предложила КНР сотрудничать в области применения российских лекарств от COVID-19

Минздрав России предложил властям Китая подключиться к работе по применению российских лекарств от коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт российского ведомства.

Отмечается, что российская сторона уже направила официальную информацию о своих инновационных медикаментах, которые создаются и выпускаются в России.

«Китайской стороне предложено сотрудничество в области применения российских лекарств для лечения COVID-19», — указывается в сообщении.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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