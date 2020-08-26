Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи

Взрыв бытового газа случился в десятиэтажном жилом доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал источник, после взрыва газа произошел пожар, охвативший два этажа. При этом конструкции здания не обрушились, уведомил собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС данную информацию подтвердили. Там отметили, что пожар уже локализован.

Как передает МЧС, инцидент случился на улице Кирова в доме 93.

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