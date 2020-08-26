Голикова рассказала о самочувствии протестировавших вакцину центра «Вектор»

У участников испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» не было осложнений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства.

«Вакцина на основе пептидных антигенов получила название «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день, по результатам проходящих клинических исследований первой и второй стадии, осложнений у вакцинируемых нет», — сказала Голикова.

Она добавила, что исследования, предположительно, завершатся в конце сентября.

В России коронавирусом заразились 970 тысяч, выздоровели 786 тысяч, погибли 16,7 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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