В Москве стартуют пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале пострегистрационных исследований вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем блоге.

Собянин уточнил, что исследования будут проводиться на базе городских медицинских учреждений. Это третья фаза исследований, которая пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот, сообщил мэр столицы.

«Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем», — написал чиновник.

В Москве за последние сутки прирост заболевших составил 640 человек. Всего с начала пандемии выявлено 259 070 человек с инфекцией, 208 193 из них выздоровели, 4 764 — умерли.

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