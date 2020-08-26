Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса
Каждый москвич может поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса, написал мэр столицы Сергей Собянин.
«Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса ведутся Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций.
В России коронавирусом заразились 970 тысяч, выздоровели 786 тысяч, погибли 16,7 тысячи человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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