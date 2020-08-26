Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, суточный прирост не превышает 0,5%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ежесуточный прирост составляет 0,5%», — сказала Голикова.

Она отметила, что сейчас большинство заразившихся болеет без симптомов. Тяжелые формы наблюдаются только в 3,2% случаев.

В России коронавирусом заразились 970 тысяч, выздоровели 786 тысяч, погибли 16,7 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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