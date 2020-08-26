Путин: Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин уведомил, что Белоруссия будет одной из тех стран, которые первыми получат российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Путин отметил, что он уже обсуждал данный вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам российского лидера, они договорились, что белорусская сторона подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины.
«И потом (Белоруссия. — «Газета.Ru») будет одна из первых, которая получит этот препарат», — сказал Путин.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».
Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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