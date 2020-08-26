В России освободилась почти половина коек для пациентов с коронавирусом
В России освободилась почти половина коек для пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
«По данным проводимого мониторинга в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день почти половина коек, которые предназначены для больных ковид-инфекцией, являются свободными», — сказала Голикова.
В России коронавирусом заразились 970 тысяч, выздоровели 786 тысяч, погибли 16,7 тысячи человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России выявлено 4 696 новых случаев COVID-19
— Более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» получит Казахстан
— Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных