В России освободилась почти половина коек для пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«По данным проводимого мониторинга в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день почти половина коек, которые предназначены для больных ковид-инфекцией, являются свободными», — сказала Голикова.

В России коронавирусом заразились 970 тысяч, выздоровели 786 тысяч, погибли 16,7 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 4 696 новых случаев COVID-19

— Более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» получит Казахстан

— Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных