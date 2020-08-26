Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакцина от коронавирусной инфекцией заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляция ведет телеканал «Россия 24».
Голикова, ссылаясь на данные МИД, констатировала, что российской стороне сообщили о желании купить вакцину уже 27 стран мира.
Также она отметила, что к РФ за помощью по вакцине от коронавируса обратились Венесуэла, Бразилия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан.
За минувшие сутки в России выявлено 4 696 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 966 189 случаев COVID-19, из них 16 568 — с летальным исходом. Вылечились 779 747 человек.
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