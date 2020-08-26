Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

В центре им. Гамалеи хотят в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции у вакцинированных людей. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

Планируются серьезные исследования, уверил Гинцбург. У вакцины существует два основных свойства — это формирование иммунитета и выработка клетки памяти. По его словам, даже если титр антител упал, это не значит, что человек не защищен от инфекции.

«Надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ», — сказал Гинцбург.

Сам директор центра признался, что уже давно сделал себе прививку от коронавируса, но он хочет через год после вакцинации сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител. У его супруги, которая делала прививку после него, сохранился тот же титр антител. «Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадет, но нет. Поэтому я решил, что раньше, чем через год не буду смотреть титр антител», — добавил он.

За минувшие сутки в России выявлено 4 696 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 966 189 случаев COVID-19, из них 16 568 — с летальным исходом. Вылечились 779 747 человек.

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