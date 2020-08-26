Омские медики заявили о «политическом диагнозе» Навального

Омские медики написали открытое письмо о ситуации с Алексеем Навальным, в котором заявили о «политическом диагнозе» оппозиционера, передает ТАСС.

В нем отмечается недопустимость давления сторонников блогера на врачей, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь. Работникам здравоохранения «угрожают расправой и навешивают на них оскорбительные ярлыки».

В письме говорится, что Навальному поставили «политический диагноз», который не имеет отношения к медицине.

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией», — отмечается в обращении.

Письмо от лица медицинской общественности подписали высокопоставленные работники здравоохранения, в частности главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу Мария Ливзан, главный врач областного медико-хирургического центра и председатель региональной ассоциации врачей Вадим Бережной.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допускает вероятность того, что Навального могли отравить.