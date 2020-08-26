Украина закрывает границу из-за COVID-19

Правительство Украины приняло решение о закрытии границы для въезда иностранцев из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, трансляция заседания кабинета министров ведется на Youtube-канале «КабМін».

Ограничение будет действовать с 29 августа по 28 сентября текущего года.

Въехать в страну во время действия новых мер смогут иностранцы, имеющие разрешение на проживание на Украине, члены международных и гуманитарных миссий и транзитные пассажиры.

Кроме того, ограничения не коснутся водителей грузового транспорта, инструкторов государств-членов Североатлантического альянса, деятелей культуры, прибывающих в страну по приглашению культурных учреждений, и ряда других категорий лиц.

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