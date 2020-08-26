В центре Гамалеи пояснили, нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции не нужно сдавать никаких анализов, в том числе на COVID-19 и антитела. Об этом заявил центр Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

Однако для пострегистрационных исследований добровольцам нужны различные анализы.

При этом, если человек переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который уже примет решение, стоит ли сдавать дополнительные анализы.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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