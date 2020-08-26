Под Воронежем семья из четырех человек погибла от угарного газа

В Воронежской области семья из четырех человек, предположительно, погибла от угарного газа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что тела супругов 34 и 28 лет обнаружили в жилом доме в среду, 26 августа. Также были найдены мертвыми двое малолетних детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

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