Метеоролог обещал москвичам 30°C на 1 сентября
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В День знаний, 1 сентября, в Москве ожидается до +30°C. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
По его словам, пока столица находится под влиянием атмосферного фронта, который стал причиной дождливой и прохладной погоды.
Однако к выходным, 29-30 августа, столбик термометра поднимется до +23–25°C. В понедельник, 31 августа, ожидается до +29°C, возможны осадки.
Днем 1 сентября воздух прогреется до +25–30°C. Предполагается, что такая погода сохранится вплоть до 2 и 3 сентября.
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