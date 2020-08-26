Более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» получит Казахстан

Россия поставит в Казахстан более 2 млн доз вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», заявил глава Российского фона прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, планируется обсуждение увеличения объема поставок до 5 млн доз, рассказал Дмитриев.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан заключили соглашение о поставке гарантированного объема вакцины после завершения испытаний.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Больше информации о препарате можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.

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