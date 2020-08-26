Полиция задержала во Внуково напавшего на совладельца «Додо Пиццы» в Юрмале

Полиция задержала в московском аэропорту Внуково мужчину, подозреваемого в нападении на совладельца сети ресторанов «Додо Пиццы» осенью прошлого года в Юрмале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным ведомства, злоумышленник осенью 2010 года предложил бизнесмену поехать на деловую встречу с возможным инвестором в Юрмалу. Там группа мошенников распылила в лицо мужчине жидкость из баллончика и связала его, потом украла у него телефон, ноутбук, а также заставила потерпевшего перевести средства на их личный счет, после чего скрылась.

Общая сумма материального ущерба составила более 4 млн рублей. По возвращении в Россию предприниматель обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Полиция задержала предполагаемого организатора нападения. В настоящее время он находится под стражей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».