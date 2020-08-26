МВД Белоруссии: число сторонников власти в 3,5 раза превысило число протестующих

Число участников митингов в поддержку действующих властей Белоруссии в минувший вторник превысило число протестующих почти в 3,5 раза, следует из данных белорусского МВД.

По данным ведомства, в митингах в поддержку власти во вторник, 25 августа, приняли участие 16 750 человек. При этом число участников протестных акций в тот же день составило не более 4800 человек.

На протестах во вторник задержан 51 человек по административным правонарушениям, отмечается в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— День независимости: как прошел 17-й день протестов в Белоруссии

— Белорусская оппозиция заявила о спорном статусе действующего правительства

— Тихановская заявила о недопустимости влияния на решения белорусов из-за рубежа