В России выявлено 4 696 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 4696 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За день скончались 120 пациентов с коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 6 652 человека, указано в сообщении.

Всего в стране зафиксировано 966 189 случаев COVID-19, из них 16 568 — с летальным исходом. Вылечились 779 747 человек.

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