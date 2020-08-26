В России выявлено 4 696 новых случаев COVID-19
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За минувшие сутки в России выявлено 4696 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
За день скончались 120 пациентов с коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 6 652 человека, указано в сообщении.
Всего в стране зафиксировано 966 189 случаев COVID-19, из них 16 568 — с летальным исходом. Вылечились 779 747 человек.
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