В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано сейсмологами у берегов Индонезии в акватории между островами Ява и Суматра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Специалисты отметили, что по интенсивности это землетрясение можно отнести к разряду «очень сильных».

Подземные толчки были зафиксированы в 2.28 по мск. Его эпицентр располагался в 166 км юго-западнее города Бандар-Лампунг.

Данных о разрушениях, жертвах и пострадавших пока не поступало.

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