Девять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии

Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Перестрелка произошла в городе Сунжа, причиной конфликта стала неприязнь между местными тейпами, указано в сообщении.

Кроме того, после перестрелки между родственниками пострадавших началась драка, в ходе которой были травмированы еще три человека, рассказал источник.

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