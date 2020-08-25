Девять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии
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Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
Перестрелка произошла в городе Сунжа, причиной конфликта стала неприязнь между местными тейпами, указано в сообщении.
Кроме того, после перестрелки между родственниками пострадавших началась драка, в ходе которой были травмированы еще три человека, рассказал источник.
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