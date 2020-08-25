Собака весом около 100 кг застряла на крыше частного дома в Новой Москве

С крыши частного дома в Новой Москве спасатели сняли собаку породы алабай весом около 100 кг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в деревне Терехово (ТиНАО) рано утром 25 августа. Местные жители обратились к спасателям с просьбой о помощи собаке, которая залезла на крышу.

«Собака породы алабай (80-100 кг) вышла в окно второго этажа частного дома на крышу одноэтажной пристройки», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что хозяева не могли помочь питомцу самостоятельно, так как покрытие крыши было покатым и скользским.

Спасители забрались на крышу с помощью лестницы, надели на животное ошейник и «осторожно вернули в дом через окно второго этажа».

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