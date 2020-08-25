Более 140 тысяч цыплят сгорели на птицефабрике в Новгородской области

Более 140 тыс. цыплят сгорели при пожаре на птицефабрике в Новгородской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел на территории птицеводческого комплекса в Крестецком районе области, к моменту прибытия экстренных служб здание горело на площади 100 кв. м, рассказали в МЧС.

Возгорание было ликвидировано, среди людей никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 25 человек и 9 единиц техники.

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