В России провели более 34,8 млн тестов на коронавирус
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В России провели больше 34,8 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За минувшие сутки было сделано 187 тыс. лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 214 519 жителей России.
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