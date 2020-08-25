В России провели более 34,8 млн тестов на коронавирус

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В России провели больше 34,8 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было сделано 187 тыс. лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 214 519 жителей России.

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