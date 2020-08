Русскоязычные хакеры получили доступ к VPN японских компаний

В Японии 38 компаний разных профилей пострадали от русскоязычных хакеров, получивших доступ к паролям и именам пользователей в виртуальной частной сети. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на газету Nikkei.

По данным издания, хакеры в августе выставили на продажу информация VPN 900 мировых компаний. При этом 38 компаний пострадали от русскоязычных хакеров, которые получили доступ к VPN, через который могли добраться до основных систем компаний.

Среди этих компаний Hitachi Chemical Company, Ltd, Sumitomo Forestry, Zensho Co., Ltd. , Onkyo, фармацевтическая компания Zenyaku Kogyo Co., Ltd., из сферы энергетики IWATANI CORPORATION, производитель оборудования DAIHEN Corporation.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирус «Дроворуб»: чем «русские хакеры» угрожают Пентагону

— Подслушать ключ: как хакеры взламывают дверь с помощью звука

— Россия регистрирует множество исходящих из Германии кибератак