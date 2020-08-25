Девушку едва не похоронили заживо в США

В США жительница города Детройт (штат Мичиган), которую считали мертвой, подала признаки жизни в похоронном бюро. Об этом сообщает WXYZ-TV.

По данным телеканала, 23 августа 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Вызванные врачи решили, что девушка не дышит, и в течение 30 минут пытались оказать помощь, после чего признали ее мертвой.

Из-за отсутствия признаков насильственной смерти судмедэксперты не стали проводить вскрытие и передали тело родственника.

То, что девушка дышит, обнаружили уже только в похоронном бюро. Неизвестно, в каком состоянии находится девушка, однако она подключена к аппарату ИВЛ.

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