Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», — говорится в сообщении.

Депутат считает, что такая мера необходима из-за ежедневного выявления коронавируса у около 5 тыс. россиян ежедневно.

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