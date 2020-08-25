Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», — говорится в сообщении.
Депутат считает, что такая мера необходима из-за ежедневного выявления коронавируса у около 5 тыс. россиян ежедневно.
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