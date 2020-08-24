Потерпевшие по делу сестер Хачатурян заболели COVID-19

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Все члены семьи убитого Михаила Хачатуряна заразились коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Юлию Нитченко.

Предположительно, коронавирусом заразились мать убитого, его четыре сестры и муж одной из них, рассказала адвокат. По ее словам, в настоящее время диагноз окончательно подтвердился у одной из сестер, остальные члены семьи находятся на карантине с разными признаками заболевания.

На предстоящем заседании суда по делу младшей сестры Хачатурян сторону потерпевших будут представлять их адвокаты, отметила Нитченко. При этом адвокаты подсудимых заявили, что у сестер признаков коронавируса нет.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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