Более 20 человек задержали в ходе протестов в Портленде

В американском Портленде в ходе ночных протестов полицейские задержали 23 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что во время протестов люди бросали в правоохранителей осколки керамики, камни и стеклянные бутылки. По данным полиции, они также светили в полицейских зелеными лазерами, которые могут причинить необратимый вред глазам.

В 22.29 (8.29 мск 24 августа) собрание людей было объявлено незаконным из-за их неправомерных действий.

В Портленде и ряде других американских городов проходят акции протеста, которые начались после гибели от рук полицейского в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в мае текущего года.

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