В Индии обрушилось здание, под завалами которого могут находиться 200 человек

В индийском штате Махараштра обрушилось пятиэтажное здание, под завалами которого могут оставаться до 200 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местного министра.

Инцидент произошел в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи.

По данным издания, 15 человек уже удалось спасти.

Как сообщают другие СМИ, под завалами могут находиться около 55 человек. При этом спасти удалось 28 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.

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