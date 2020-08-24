В Индии обрушилось здание, под завалами которого могут находиться 200 человек
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В индийском штате Махараштра обрушилось пятиэтажное здание, под завалами которого могут оставаться до 200 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местного министра.
Инцидент произошел в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи.
По данным издания, 15 человек уже удалось спасти.
Как сообщают другие СМИ, под завалами могут находиться около 55 человек. При этом спасти удалось 28 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.
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