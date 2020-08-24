Против белоруса возбудили дело за замену госфлага на площади

Во время одного из протестов в Гомеле активист заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По данным МВД, молодой человек снял государственный флаг с флагштока на площади Ленина и повесил на его место бело-красно-белый флаг. Сотрудники правоохранительных органов установили личность активиста, им стал 23-летний безработный молодой человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами, молодому человеку грозит до одного года ограничения свободы, штраф или исправительные работы.

Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991—1995 годах. В настоящее время он используется участниками массовых акций протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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